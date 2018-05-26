Вор-обжора ночью пробрался в кондитерскую и съел все слойки

Сейчас вора-обжору разыскивают.

В Ростове-на-Дону неизвестный пробрался на кондитерский цех "Золотой колос". Мужчина не забрал деньги и оборудование: он просто съел все слойки. Об этом сообщает Life.ru.

Владельцы цеха обратились в полицию. Сейчас вора-обжору разыскивают.

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