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Вор-обжора ночью пробрался в кондитерскую и съел все слойки

Сейчас вора-обжору разыскивают.

Фото : Чудо-Повар26 мая 2018, 01:56

В Ростове-на-Дону неизвестный пробрался на кондитерский цех "Золотой колос". Мужчина не забрал деньги и оборудование: он просто съел все слойки. Об этом сообщает Life.ru.

Владельцы цеха обратились в полицию. Сейчас вора-обжору разыскивают.


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