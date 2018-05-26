Ликвидирован условный пожар в алматинском метрополитене

Противопожарная служба работала на объекте с массовым пребыванием людей.

Сотрудники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы провели пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара на 2-ом тяговом электродвигателе подвижного состава находящегося на путях, КГП «Метрополитен» станция «Райымбек», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Тушение условного пожара происходило на объекте с массовым пребыванием людей.

Основными задачами проведения подобного мероприятия стали:

1. Отработка взаимодействия между подразделениями противопожарной службы с инженерно-техническим персоналом метрополитена при тушении условного пожара.

2. Отработка маршрутов, схем и способов организации спасения людей.

3. Тренировка первого РТП в оценке обстановки на пожаре и в выборе решающего направления.

4. Тренировка оперативного штаба пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ.

По тактическому замыслу, пожар возник на 2-ом тяговом электродвигателе подвижного состава находящегося на путях станции «Райымбек» на отметке – 25 метров. У очага пожара создалась высокая температура, и плотное задымление возникла угроза людям и угроза дальнейшего распространения огня и дыма по вагонам.

Были задействованы все силы и средства пожарных частей ГУ «СП и АСР» ДЧС города Алматы.

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