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Ликвидирован условный пожар в алматинском метрополитене

Противопожарная служба работала на объекте с массовым пребыванием людей.

Фото : zakon.kz26 мая 2018, 16:22

Сотрудники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы провели пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара на 2-ом тяговом электродвигателе подвижного состава находящегося на путях, КГП «Метрополитен» станция «Райымбек», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Тушение условного пожара происходило на объекте с массовым пребыванием людей.

Основными задачами проведения подобного мероприятия стали:

1. Отработка взаимодействия между подразделениями противопожарной службы с инженерно-техническим персоналом метрополитена при тушении условного пожара.
2. Отработка маршрутов, схем и способов организации спасения людей.
3. Тренировка первого РТП в оценке обстановки на пожаре и в выборе решающего направления.
4. Тренировка оперативного штаба пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ.

По тактическому замыслу, пожар возник на 2-ом тяговом электродвигателе подвижного состава находящегося на путях станции «Райымбек» на отметке – 25 метров. У очага пожара создалась высокая температура, и плотное задымление возникла угроза людям и угроза дальнейшего распространения огня и дыма по вагонам.

Были задействованы все силы и средства пожарных частей ГУ «СП и АСР» ДЧС города Алматы.


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