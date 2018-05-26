Дефиле на колясках: в Астане открывают глаза на проблемы инвалидов

В общем в планах есть, может и на международный уровень выйти. В Москве есть модные показы, где каждая 5-я или 3-я модель выезжает на коляске и представляет коллекцию. И это нормально - Кумаржанова.

В Астане прошел первый показ модной одежды, адаптированной под физические особенности детей с инвалидностью. Никогда прежде отечественные дизайнеры не шили одежду для людей с особенностями. Все происходило в рамках I инклюзивного музейного фестиваля детского творчества «Мейiрiм» в Национальном музее Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам родителей детей с инвалидностью, одеть такого ребенка одному, достаточно сложно. И делать это можно только лежа, либо надевая специальную одежду. Правда заказывать ее приходилось из Европы, где производство поставлено на поток. На вопрос, «а почему такой одежды нет, если есть потребность» в общественном объединении «Spina bifida» (именно их дети дефилировали сегодня по подиуму) отвечают:



«Потому что раньше об этом никто не говорил. Мы первые обратились с просьбой к Белле Сатмурзаевой, и она создала такую коллекцию. У нас есть наполеоновские планы по открытию магазина с такой одеждой, по производству таких вещей, но это все дальнейшая работа».

Сначала целью показа, по словам президента объединения Арайлым Кумаржановой, было показать детей стильными, модными, красивыми, без жалости. Но в процессе, стало понятно, как много это значит для детей.

«Этот процесс: прическа, гримерка, репетиции, бесконечная усталость, они записывали эту песню специально для Астаны в подарок. И в ходе подготовки они почувствовали себя в настоящими моделями. Им это так нравится, они такой кайф получают, это просто невозможно передать словами. Мы только сами начинаем понимать насколько большую работу мы проводим в сознании детей. Что они сами увидели, что действительно могут быть красивыми, стильными, могут показать себя миру и похвастаться: «Посмотрите какой я!»», - сказала Кумаржанова.

«Spina bifida» обсуждают с дизайнером возможность привлечения детей к показам на казахстанской неделе моды. Правда, для этого, детей нужно будет обучать дефилировать самостоятельно.

«У нас есть взрослые дети, которые делают это самостоятельно, возможно они и будут принимать участие. В общем в планах есть, может и на международный уровень выйти (улыбается – от авт.). В Москве есть модные показы, где каждая 5-я или 3-я модель выезжает на коляске и представляет коллекцию. И это нормально», - добавила Кумаржанова.

В Москве есть неделя моды, которую представляют люди с инвалидностью, и она там очень здорово смотрится. Когда они это показывают, у них это тоже шоу. Там не просто люди с инвалидностью. Идет обычный показ, но каждый 5-й или 3-й выезжает на коляске и представляет коллекцию.

Анара Боталова, мама одной из участниц дефиле рассказала, что во время подготовки к фестивалю, показу моды их с дочерью жизнь шла бешеным ритмом, и это делало счастливыми их обеих.

«У нее был такой график: утром она встает занимается с учителями (ребенок занимается на дому – от авт.), потом мы бежим на репетицию по вокалу, потом бежим на репетицию по модному показу, потом мы едем на примерку, завтра день повторяется. Она говорит: «Мама — это же классно, что у нас бешенный ритм жизни, не такой, когда сидишь и ничего не надо делать». Эта активность, она пробуждает в ней желание дальше идти. Мы еще в «Дарын» ходим, подготовка к ЕНТ. И она говорит: «Я хоть и устаю, но мне нравится эта жизнь. Я чувствую, что я живу», - рассказала Боталова.

Жить в таком ритме не позволяет среда. В городе не так много мест, куда таким людям легко или даже возможно добраться.

«Даже в «Дарын» мы, когда пошли на подготовку к ЕНТ у них не было пандусов. Школьники ее поднимали. И через неделю руководство учреждения сделали нам пандус. Дочь очень рада была тому факту, что теперь она может сама подниматься и спускать в любое время и не обращаясь за помощью к кому-либо. Она стремится быть независимой», - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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