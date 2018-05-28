Сельский аким заказал для выпускников лимузин Hummer

13 выпускников проехали по городу, сфотографировались у местных достопримечательностей, возложили цветы Вечному огню.

Аким села Павлодарское Аждар Жусупов решил сделать школьникам села Последний звонок незабываемым, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

По его словам, с помощью спонсоров - предпринимателей села для выпускников заказали лимузин Hummer, подарили цветы.

Как рассказал Аждар Жусупов, 13 выпускников проехали по городу, сфотографировались у местных достопримечательностей, возложили цветы Вечному огню.

По информации акимата, на общегородской выпускной вечер вместе с выпускниками приедет и аким села Павлодарское, чтобы разделить со своими земляками радостное событие.

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