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Сельский аким заказал для выпускников лимузин Hummer

13 выпускников проехали по городу, сфотографировались у местных достопримечательностей, возложили цветы Вечному огню.

Фото : pavon.kz28 мая 2018, 01:17

Аким села Павлодарское Аждар Жусупов решил сделать школьникам села Последний звонок незабываемым, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

По его словам, с помощью спонсоров - предпринимателей села для выпускников заказали лимузин Hummer, подарили цветы.

Как рассказал Аждар Жусупов, 13 выпускников проехали по городу, сфотографировались у местных достопримечательностей, возложили цветы Вечному огню.

По информации акимата, на общегородской выпускной вечер вместе с выпускниками приедет и аким села Павлодарское, чтобы разделить со своими земляками радостное событие.


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