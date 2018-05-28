Биртанов: Прежде всего, мы бы хотели, чтобы было меньше очередей в поликлиниках

Министерство здравоохранения работает над доступностью медицинской помощи на первичном уровне. В первую очередь, борется с нехваткой врачей общей практики. Об этом сегодня на встрече с представителями неправительственного сектора рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, сегодня на одного врача общей практики (ВОП) приходится 2119 человек. И несмотря на то, что по принятым стандартам должно быть не больше 2500 человек, министерство поставило задачу снизить количество пациентов на одного врача до 1500 (уровень стран ОЭСР).

«Здесь безусловно вторым вопросом является компетенция врача. У нас пересмотрена программа подготовки врачей общей практики, запущены педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет. Задача такая, чтобы при необходимости проконсультироваться с врачом о своем здоровье, у каждого человека был свой доступный врач», - сказал он.

Помимо этого, теперь на ВОПов возложена функция проведения профилактических мероприятий, вакцинации, разъяснительной работы и динамического наблюдения за больным во время диспансеризации.

«Есть ряд мер, направленных на повышение качества работ на первичном уровне. Прежде всего, мы бы хотели, чтобы было меньше очередей, пунктов перехода от одного врача к другому. Поэтому акцент сделан на цифровизации, вы знаете все сейчас активно переходят на ведение безбумажной документации. До конца года все регионы обязались перейти, и это позволит записаться на прием онлайн или по телефону. Мы вводим мобильное приложение, через которое можно будет многие вопросы, связанные с первичным здравоохранением решать, записаться на следующий прием», - добавил Биртанов.

Он пояснил, очереди в поликлиниках связаны не только с нехваткой врачей, но и со сложившейся системой. Так, пациенту, сначала нужно пройти в регистрацию, потом сдать кровь и рентген. И все это стимулирует создание очередей. Чтобы решить эту проблему в министерстве решили разукрупнить поликлиники.

«Мы проводим поддержку разукрупнения поликлиник с помощью уменьшения и создания небольших семейных практик, чтобы семейные врачи могли отдельно вести прием своих пациентов. А к узким специалистам они могли отсылать в крупные диагностические центры и поликлиники. Поэтому тенденция к росту малых врачебных практик идет, по сути у нас сельская местность в таком режиме работает. Это международные практики, на самом деле, не нужно садится в общественный транспорт и ехать в поликлинику чтобы пожаловаться на симптомы или получить справку. Достаточно выбрать врача, находящегося в пешей доступности», - сказал он.

А потому одна из линий министерства - поддержка индивидуальной врачебной практики и размещение госзаказа в частных медицинских клиниках (сейчас по этой системе работает 105 частных организаций).

«Для крупных городов это хорошее решение может быть, чтобы снять кучность. В конечном итоге, это позволит врачам уделять больше времени пациентам, особенно детям», - заключил министр.

Татьяна Ковалева