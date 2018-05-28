Посольство Казахстана активно участвует в рассмотрении уголовного дела.

Задержанного в Бишкеке генерального директора KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева освободили из зала суда, передает zakon.kz.

"В рамках возбужденного уголовного дела СУ ГСБЭП 07.12.2017 года по статье 221 УК КР 27 мая 2018 года Тулекеев И. В. освобожден из зала суда, в мере пресечения в виде заключения под стражу судом отказано", - сообщили в пресс-службе компании.

Задержание главы компании также прокомментировали в МИД РК. По информации ведомства, Тулекеева задержали 25 мая 2018 года при вылете в Алматы из Международного аэропорта "Манас".

26 мая 2018 года прошла встреча консула посольства Казахстана в Кыргызстане с представителем Следственного управления финансовой полиции КР. Он сообщил о привлечении Тулекеева в качестве обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. На следующий день, 27 мая 2018 года Тулекеев был освобожден из под стражи в зале суда.

Посольство Казахстана в Бишкеке находится на постоянном контакте с правоохранительными органами Кыргызской Республики для обеспечения объективного и беспристрастного рассмотрения уголовного дела.

СМИ Кыргызстана распространили новость о задержании Тулекеева 27 мая. По информации источника, Ильяс Тулекеев находился в СИЗО Бишкека. По предварительным данным, его обвиняют по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса КР, а также в сокрытии налогов.

Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания "Казахмыс Голд Кыргызстан" начала в 2007 году. 31 октября 2015 года "Казахмыс Голд Кыргызстан" переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.

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