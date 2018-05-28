В Казахстане можно будет получить онлайн-разрешение на полеты дронов

Разработать мобильное приложение для получения владельцами разрешения на осуществление полетов дронов онлайн намерены в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

«В настоящее время комитетом рассматривается вопрос внедрения специального мобильного приложения для получения владельцами разрешения на осуществления полетов дрона в онлайн режиме, а также возможности мгновенного получения информации о возможных ограничениях на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в определенных населенных пунктах», — пояснили представители комитета.

В связи с тенденцией роста использования дронов комитет гражданской авиации проводит планомерную работу по внедрению регулирования использования БПЛА.

Так как дроны имеют высокий потенциал и эффективность использования в различных отраслях жизнедеятельности ведется работа по разработке специального законопроекта по их использованию. Сейчас рабочая группа в составе представителей уполномоченных государственных органов и общественных организаций активно изучает данный вопрос и вносит свои предложения. Принятие самого законопроекта запланировано на следующий год.