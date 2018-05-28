Омбудсмен РК обратился к Омбудсмену РФ в связи с расследованием трагического инцидента, произошедшего с гражданкой Казахстана

Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров обратился к Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать в пределах своей компетенции содействие в обеспечении объективности расследования гибели в апреле 2018 года при невыясненых обстоятельствах студентки Московского государственного института международных отношений МИД РФ Томирис Байсафа.

Как известно, расследование данного происшествия, вызвавшего общественный резонанс в Казахстане и России, ведется Главным следственным управлением по Западному административному округу г. Москвы.

Вместе с тем обеспокоенность Омбудсмена вызвала информация, представленная родителями Т. Байсафа, которые указывают на наличие ряда процессуальных нарушений в рамках проводимого расследования, а также отказ в предоставлении информации о ходе следствия что, по их мнению, препятствует объективному установлению обстоятельств случившейся трагедии.

Семьей погибшей студентки были в частности отмечены факты невыполнения следственными органами своевременных действий для проведения необходимых экспертиз.

Тревогу родителей девушки также вызывает предвзятость в ведении расследования уголовного дела, так как следственные действия, по их мнению, основаны преимущественно на показаниях единственного свидетеля, что повлекло появление в средствах массовой информации различных версий произошедшего до принятия окончательного процессуального решения и заключений соответствующих экспертов.

Принимая во внимание неоднозначность сложившейся ситуации, затрагивающей всесторонние правозащитные аспекты, Омбудсмен обратился с просьбой оказать содействие в рассмотрении вышеизложенных фактов, а также принятии необходимых мер для должного и транспарентного расследования данного инцидента.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК