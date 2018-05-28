В Мангистау стартовал Этап Кубка Мира по Ралли Рейдам «Ралли Казахстан 2018»

Торжественный старт ралли дал глава региона Ералы Тугжанов на набережной площади города Актау.

Этап Кубка Мира по Ралли Рейдам Международной Автомобильной Федерации FIA пройдет с 27 мая по 2 июня 2018 года. За звание чемпионов будут состязаться 64 участника из 13 стран мира. Республику Казахстан на ралли представят семь участников. Организатором ралли выступает Федерация автомотоспорта РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК, а также акимата Мангистауской области. Генеральным партнером организации и проведения «Ралли Казахстан 2018» выступает «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Социальным партнером является Корпоративный фонд «Samruk-KazynaTrust» передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Торжественный старт ралли дал глава региона Ералы Тугжанов на набережной площади города Актау.

«Впереди у вас тысячи километров сложнейшего пути, упорной и напряженной борьбы, проверка на прочность – как техники, так и человеческих характеров. Как спортсмены, вы продемонстрируете лучшие профессиональные качества, стойкость и победный настрой, подарите зрителям яркие, незабываемые мгновения триумфа и гордости за успехи любимых команд. Мы уверены, что данное мероприятие станет традиционным и будет привлекать все большее количество участников. И я желаю, чтобы в честной борьбе победили самые достойные. Болельщикам желаю больше интересных зрелищ и новых впечатлений», - сказал аким Ералы Тугжанов.

Соревновательный маршрут разделен на шесть этапов, участникам необходимо будет преодолеть 2 500 км.

На первом этапе участники направятся к югу от города Актау в сторону курорта Кендерли, расположенного в 210 км к юго-востоку от областного центра. Второй день включает кольцевой участок через пустыни на восток вокруг населенного пункта Сенек, отрезок третьего этапа направлен вглубь области к востоку от Кендерли. Четвертый этап пройдет вокруг города Жанаозен, и затем участники вернутся в город Актау.

Два заключительных этапа пройдут в направлении из города Актау на север. На завершающем этапе спортсмены проедут вдоль береговой линии Каспийского моря и финишируют примерно в 15.00 на набережной площади города Актау часов 2 июня.

Всю информацию по маршрутам и результатам вы сможете найти на официальном сайте www.rallykazakhstan.com.

«Ралли Казахстан 2018» проводится для автомобилей категории T1, T2, T3 и Национальный класс. Т1 – улучшенные серийные автомобили, Т2 – легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили.

В «Ралли Казахстан 2018» примут участие именитые гонщики: Якуб Пшигонски – лидер Кубка мира FIA, француз Люк Альфанд – чемпион Дакара, российский гонщик Владимир Васильев – победитель Ралли Рейда Africa Eco Race 2018 года, чешский гонщик Мартин Прокоп, выигравший в этом году Этап Кубка Мира в Абу-Даби. Зрелищности гонке добавит участие самого молодого гонщика за все время проведения соревнований, британца Харри Ханта на багги Рeugeot DKR 3008. Легендарная команда «КАМАЗ-мастер», на счету которой 15 побед в изнурительном ралли-марафоне «Дакар», отправила на «Ралли Казахстан 2018» два грузовика. Также в ралли примут участие титулованные спортсмены из Германии, Аргентины, Чехии, Испании и других стран.

«Мы рады прошлогоднему успеху мероприятия и упорно трудились, чтобы внести изменения в маршрут ралли в нынешнем году, – говорит президент ФАМС РК Марат Абыкаев. – Ралли по пересеченной местности – одна из самых популярных дисциплин в мире автоспорта, и мы гордимся тем, что проводим гонку в регионе Мангыстау, с его невероятными пейзажами и уникальными природными комплексами, которые создают серьезные испытания для участников всех уровней».

Сам Марат также является действующим спортсменом, в этом году он поборется за лидерство в категории T2. Как и в прошлом году, он примет участие в соревнованиях вместе с сыном, штурманом Нурсултаном.

В 2017 году впервые в истории независимости Казахстана, в Мангыстауской области, был с успехом проведён этап Кубка Мира по Ралли Рейдам Международной Автомобильной Федерации FIA. Победителем прошлого этапа Ралли Казахстан и обладателем Кубка Мира 2017 года стал автогонщик из Катара Нассер Салех Аль-Аттия. В этом году он также примет участие и поборется за лидерство в этапе.

Как отмечают мировые СМИ, сейчас идет серьезная борьба за лидерство в Кубке Мира по Ралли Рейдам и «Ралли Казахстан 2018» является переломным в этой борьбе. Ралли Казахстан является одним из самых сложных этапов в календаре, и оценивается с двойным коэффициентом, подобных соревнований в мире всего четыре (этапы в Абу-Даби, Катаре, Республике Казахстан, а также Марокко).

Предварительный стартовый лист «Ралли Казахстан 2018»





Предварительный стартовый лист Национального класса





Приложение 2. Маршрут «Ралли Казахстан 2018»





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