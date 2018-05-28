Н.Нигматулин встретился с вице-спикером парламента КНР А.Имингбахаем

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества, в том числе и между парламентариями.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией Всекитайского собрания народных представителей КНР во главе с заместителем Председателя Постоянного Комитета Айлигенгом Имингбахаем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества, в том числе и между парламентариями.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, сегодня благодаря лидерам Казахстана и Китая Нурсултану Назарбаеву и Си Цзиньпину отношения между двумя государствами находятся на уровне стратегического партнерства, дополнительный импульс развитию которого придаст, по словам Спикера Мажилиса, предстоящий государственный визит Президента Казахстана в Китай.

В свою очередь Айлигенг Имингбахай сообщил, что в Китае с большим интересом ждут Нурсултана Назарбаева и придают большое значение предстоящему визиту.

Взаимные интенсивные встречи глав двух государств – это демонстрация высокого уровня и уникальности казахстанско-китайских отношений, добавил китайский парламентарий.

Сегодня Казахстан и Китай активно работают по сопряжению новой экономической программы «Нұрлы жол» и проекта «Один пояс, один путь». Продолжается сотрудничество в рамках реализации Программы развития производственных мощностей. По словам Н.Нигматулина, наша страна заинтересована в реализации совместных проектов в области цифровой и транспортно-логистической инфраструктуры, роботизации.

Астана и Пекин тесно взаимодействуют на многосторонних площадках: ООН, ШОС, СВМДА.

В свою очередь Айлигенг Имингбахай высоко оценил результаты проводимой совместной работы, которая, по словам китайского парламентария, уже принесла ощутимую пользу народам Казахстана и Китая.

Собеседники договорились активизировать и межпарламентские отношения как важную составляющую стратегического партнерства двух государств. Только за последние пять лет в рамках Меморандума о сотрудничестве состоялось 8 взаимных визитов депутатов.

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