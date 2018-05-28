Как будет развиваться агропромышленный комплекс Казахстана

На правительственном часе в мажилисе депутаты обсудили изменения в Госпрограмму АПК, сообщает Zakon.kz. С докладом выступил заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

Как отмечается, в рамках Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» перед агропромышленным комплексом страны поставлена задача по кардинальному увеличению производительности труда и росту экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции в течение 5 лет как минимум в 2,5 раза.

«Решение этой задачи требует совершенно новых подходов в развитии отрасли. С учетом вышеуказанных задач Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан проведена работа по корректировке действующей Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы с привлечением представителей агробизнеса, неправительственных организаций», - отметили в МСХ РК.

Как рассказал У.Шукеев, на основе ключевых показателей и мероприятий программы в соответствии со стандартами проектного управления разработаны долгосрочные отраслевые программы с периодом реализации 10 и более лет по основным направлениям АПК.

Это программы развития мясного и молочного животноводства, птицеводства, орошаемых земель.

Основу Программы развития мясного животноводства составят небольшие хозяйства в виде семейных ферм, и будет выстроена в форме якорной кооперации, состоящих из фермерских хозяйств по выращиванию КРС, промышленных откормочных площадок и современных мясоперерабатывающих комплексов. Предусматривается создание более 80 тыс. семейных ферм, занятых скотоводством, овцеводством и коневодством, расширение площади используемых пастбищ с 58 млн га до 100 млн га, увеличение поголовья КРС до 15 млн голов, овец до 30 млн голов.

Для участников проекта будут предложены отдельные условия поддержки: приоритетное выделение земельных участков, льготное кредитование фермерских хозяйств на закуп поголовья, приобретение техники и оборудование, создание инфраструктуры пастбищ.

Программа молочного животноводства будет также выстроена по принципу якорной кооперации состоящей из семейных ферм по производству молока, промышленных молочно-товарных ферм и современных молзаводов. К 2027 году планируется довести количество семейных ферм с 380 до 930, крупных МТФ с 108 до 170 и молзаводов с 163 до 174. Для участников проекта также будут предложены отдельные меры поддержки. В результате ставится задача увеличить объем производства молока к 2027 году на 1 млн. тонн.

В рамках Программы развития птицеводства предусматривается строительство новых, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий, а также повышение продуктивности мясной и яичной птицы.

В растениеводстве определен перечень основных мер это - наличие качественных семян, техническая оснащенность, точное земледелие, применение удобрений и средств защиты растений, диверсификация, введение в оборот орошаемых земель.

Как отметил министр, в целом в проекте Госпрограммы предусмотрено выполнение 10 задач. Это - продовольственная безопасность, доступность финансирования, оптимальное налогообложение, повышение эффективности использования земельных и водных ресурсов, доступность рынков сбыта и развитие экспорта, аграрная наука, трансферт технологий и развитие компетенций субъектов АПК, техническая оснащенность и интенсификация производства, качество оказания госуслуг и цифровизация, развитие сельских территорий.

«Таким образом, Госпрограмма обеспечит ключевые условия для развития отраслей АПК», - считают в Минсельхозе.