О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-март 2018 года

Численность населения страны на 1 апреля 2018 года составила 18 212,8 тыс. человек, в том числе городского - 10 459,2 тыс. человек (57,4%), сельского - 7 753,6 тыс. человек (42,6%). По сравнению с 1 апреля 2017 года численность населения увеличилась на 237,7 тыс. человек или 1,3%.

Естественное движение населения

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-март 2018 года составило 92,6 тыс. человек, что на 0,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,57 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличился на 767 человек или на 1,3% и составил 58,8 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,06 человека.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 33,8 тыс. человек, что на 1,4% меньше, чем в январе-марте 2017 года. Общий коэффициент смертности составил 7,51 умерших на 1000 человек.

В январе-марте 2018 года в республике зарегистрировано 820 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 2,4%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-марте 2018 года умерло 368 младенцев или 44,9% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 192 или 23,4%, от болезней органов дыхания - 68 или 8,3%, от инфекционных и паразитарных болезней - 39 младенцев или 4,8% и от несчастных случаев, отравлений и травм - 34 или 4,1%.

За январь-март 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,85 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения человек январь-март 2017 года январь-март 2018 года Миграция - всего Прибыло 307 146 201 419 Выбыло 308 281 204 797 Сальдо миграции -1 135 -3 378 в том числе: Внутренняя миграция Прибыло 302 623 197 951 Выбыло 302 623 197 951 Сальдо миграции - - Внешняя миграция Прибыло 4 523 3 468 Выбыло 5 658 6 846 Сальдо миграции -1 135 -3 378 в том числе: Страны СНГ Прибыло 3 100 2 664 Выбыло 4 921 6 097 Сальдо миграции -1 821 -3 433 Другие страны Прибыло 1 423 804 Выбыло 737 749 Сальдо миграции 686 55 В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 23,3% и составило 3 468 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 21,0% и составило 6 846 человек, сальдо миграции -3 378 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. • доля прибывших из стран СНГ составила 76,8%; • доля выбывших в страны СНГ - 89,1%. Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 34% от общего числа внутренних мигрантов страны. Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило: • г. Астана - 3 370 человек; • г. Алматы - 9 294 человек.

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