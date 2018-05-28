Дневная сессия USDKZT_TOM = 329,84, RUBKZT_TOD = 5,3021, RUBKZT_TOM = 5,2850

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 28 мая в США (День памяти). В торгах принял участие 21 банк.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 329,84 тенге за доллар США при объеме торгов 43 500 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3021 тенге за рубль при объеме торгов 40 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,2850 тенге за рубль при объеме торгов 20 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 329,81 тенге за доллар (+2,39), суммарный объем торгов - 73 500 тыс. USD (-63 100 тыс.).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3052 тенге за рубль (-0,0184 тенге), суммарный объем торгов - 60 000 тыс. рублей (+16 000 тыс. рублей).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.