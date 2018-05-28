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Два человека пострадали в ДТП в Атырауской области

ДТП произошло сегодня на трассе сообщением Кульсары - Доссор.

Фото : inform.kz 28 мая 2018, 18:24

В Атырауской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, передает МИА «Казинформ».

«ДТП произошло сегодня на трассе сообщением Кульсары - Доссор. В результате столкновения грузового автомобиля пострадали два человека, доставленные в больницу города Кульсары. У одного пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер слева. У второго - ушиб грудной клетки, перелом левых ребер», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

В ДВД области причину аварии не комментируют.


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