Два человека пострадали в ДТП в Атырауской области
ДТП произошло сегодня на трассе сообщением Кульсары - Доссор.
Фото : inform.kz 28 мая 2018, 18:24
В Атырауской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, передает МИА «Казинформ».
«ДТП произошло сегодня на трассе сообщением Кульсары - Доссор. В результате столкновения грузового автомобиля пострадали два человека, доставленные в больницу города Кульсары. У одного пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер слева. У второго - ушиб грудной клетки, перелом левых ребер», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
В ДВД области причину аварии не комментируют.
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