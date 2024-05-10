Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

7 человек пострадали в результате ДТП в Семее

7 человек пострадали в результате ДТП в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:11 Фото: pixabay
После ДТП в центре Семея в больницу обратились 7 человек, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 9 мая примерно в 18:20, рассказали в ДП Абайской области.


На перекрестке Каюма Мухамедханова - Ибраева водитель ГАЗели проехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с кроссовером Toyota Highlander.

От удара ГАЗель столкнулась еще и с Ваз 2109 и Lexus RX 300.

"В настоящее время назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение".

Ранее стало известно, что депутат и семья учителей погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент.

Читайте также

Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге - есть пострадавшие
Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: есть погибшие
ДТП в Актюбинской области
Депутат и семья учителей погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент
Тело недоношенного младенца нашли в коробке в перинатальном центре Шымкента
Тело недоношенного младенца нашли в коробке в перинатальном центре Шымкента
Константин Вноровский
Абайская область Семей ДТП 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: