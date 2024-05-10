7 человек пострадали в результате ДТП в Семее

После ДТП в центре Семея в больницу обратились 7 человек, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 9 мая примерно в 18:20, рассказали в ДП Абайской области.





На перекрестке Каюма Мухамедханова - Ибраева водитель ГАЗели проехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с кроссовером Toyota Highlander.



От удара ГАЗель столкнулась еще и с Ваз 2109 и Lexus RX 300.



"В настоящее время назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение".

Ранее стало известно, что депутат и семья учителей погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент.