7 человек пострадали в результате ДТП в Семее
Фото: pixabay
После ДТП в центре Семея в больницу обратились 7 человек, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла 9 мая примерно в 18:20, рассказали в ДП Абайской области.
На перекрестке Каюма Мухамедханова -
Ибраева водитель ГАЗели проехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению
с кроссовером Toyota Highlander.
От удара ГАЗель столкнулась еще и с Ваз
2109 и Lexus RX 300.
"В настоящее время назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение".
Ранее стало известно, что депутат и семья учителей погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент.
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