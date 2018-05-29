Гибель казахстанской студентки МГИМО под личным контролем российского омбудсмена
Семья погибшей отмечает факты невыполнения следственными органами своевременных действий для проведения необходимых экспертиз.
Вчера омбудсмен РК Аскар Шакиров попросил коллег из РФ присоединиться к расследованию гибели студентки МГИМО, сообщает Zakon.kz.
"Я разговаривал с российским омбудсменом вчера, она обещала мне, что этот вопрос будет под ее личным контролем", - сказал он.
Семья погибшей отмечает факты невыполнения следственными органами своевременных действий для проведения необходимых экспертиз. Тревогу родителей девушки вызывает предвзятость в ведении расследования уголовного дела, так как следственные действия, по их мнению, основаны преимущественно на показаниях единственного свидетеля, что повлекло появление в средствах массовой информации различных версий произошедшего до принятия окончательного процессуального решения и заключений соответствующих экспертов.
Гибель студентки МГИМО Томирис Байсафа прокомментировал министр образования Ерлан Сагадиев. Он сообщил журналистам, что совместно с Министерством иностранных дел планирует разобраться в причине смерти девушки. Для этого он предложил дождаться конца следствия и понять ситуацию. Днем 13 апреля 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана выпала с четвертого этажа. По основной версии, девушку вытолкнул из окна уроженец Дагестана.
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