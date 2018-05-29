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Медики рассказали, чем заразились отравившиеся в ОАЭ казахстанцы

Часть заболела сальмонеллезом, часть - стафилококком.

Фото : inform.kz29 мая 2018, 13:50

Врачи выяснили, чем заразились астанчане, отравившиеся на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это была инфекция. Часть заболела сальмонеллезом, часть - стафилококком. Восемь казахстанцев обратились за медпомощью, все - астанчане. Они обратились в инфекционную больницу. Все пролечены и сейчас выписаны. Они сами собираются подавать в органы защиты прав потребителей, собираются предъявить претензии к туроператору, который организовал этот тур», - рассказал главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин журналистам после заседания правительства.

Ранее СМИ сообщали о массовом отравлении в курортной Шардже (ОАЭ). Инцидент произошел в отеле Sheraton. Пострадавшие намерены подать в суд на отель или на оператора, предоставившего им этот тур.


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