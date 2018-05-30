США ужесточат правила выдачи виз для граждан Китая

США вводят новые правила выдачи виз гражданам Китая с 11 июня, согласно которым они оставляют за собой право ограничивать срок действия визы, сообщает РИА Новости

Ранее агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на источники сообщило, что речь идет об ограничении одним годом срока виз для студентов в сфере робототехники, авиастроения и высокотехнологичных областях.

«Начиная с 11 июня мы внедрим меры, направленные на усиление безопасности в отношении ряда китайских заявителей на визу. Хотя подавляющее большинство виз, выданных китайским гражданам, выданы на максимальный срок действия, сотрудники консульской службы могут ограничивать срок визы в конкретных случаях в соответствии с обстоятельствами для каждой ситуации», — сказал представитель госдепа.

По словам собеседника агентства, это делается в рамках реализации стратегии национальной безопасности и направлено на то, чтобы предотвратить передачу интеллектуальной собственности конкурентам. Он отметил, что процедура выдачи виз не изменилась.

США обвиняют Китай в краже интеллектуальной собственности. Это является одной из тем в переговорах между двумя странами о дисбалансе в торговле.

В середине мая в Вашингтоне прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. В частности, стороны зафиксировали, что придают первостепенное значение защите интеллектуальной собственности, и договорились укреплять сотрудничество в этой сфере. Китай обязался продвигать соответствующие поправки к своим законам и правилам в этой области, включая патентный закон.