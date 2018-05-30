Бозумбаев рассказал о возможности повышения цен на бензин

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев ответил на вопрос о возможности повышения цен на бензин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ценообразование на рынке ГСМ сейчас могут влиять два ключевых фактора. Первое - это рост розничных и оптовых цен на бензин в Российской Федерации. Вторая часть - мы внутри Казахстана сейчас создали запасы в 1,5 раза выше потребности нашей страны и на самом деле нашим заводам и трейдерам необходимо даже сбыть наш бензин. Поэтому здесь будет все время какое-то равновесие. Нашим нефтепереработчикам нужно сбывать бензин, а его накопления увеличиваются, потому что два завода уже модернизированы, установки каталитического трекинга работают», - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, модернизация НПЗ дает нам высокооктановый бензин 92 и 95 в необходимом объеме.

«По итогам четырех и пяти месяцев около 90% внутреннего рынка будет закрыто за счет производства казахстанского бензина и 10% за счет российского бензина. Поэтому на ценообразование на бензин внутри страны будут влиять эти два фактора. Сейчас пока повышение цен в России не фатально, оно сильно не влияет на наш внутренний рынок, а больше влияет фактор того, что у нас большое предложение нашего, казахстанского бензина. Вы знаете, КМГ даже снижал цены, он крупнейший игрок на этом рынке, и остальные игроки тоже на него смотрят. Если они поднимут, это не означает что спрос увеличится, поэтому будет какое-то равновесие между этими двумя факторами», - добавил Канат Бозумбаев.