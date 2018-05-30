Размер пособия на рождение ребенка увеличился более чем в 8 раз за 10 лет

В преддверии Дня защиты детей в Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошла пресс-конференция, на которой вице-министр Светлана Жакупова рассказала о социальном обеспечении семей с детьми, передает Zakon.kz.

«За последние 10 лет размер пособия на рождение ребенка увеличился более чем в 8 раз, с 16 380 тенге и до 142 947 тенге. По итогам 2017 года пособие на рождение ребенка получили 392,7 тыс. человек на сумму 34,7 млрд тенге», - сказала вице-министр.

Вместе с тем, пособие по уходу за ребенком до одного года за последние 10 лет увеличилось в 4 раза и составило 20 195 тенге. Так, по итогам 2017 года пособие по уходу за ребенком до одного года получили более 145 тыс. чел. на сумму 32,4 млрд тенге. На 1 мая 2018 года около 132 тыс. человек получили поддержку на общую сумму 9,8 млрд тенге.

В свою очередь заместитель директора департамента социальной помощи Балжан Баяхатова особо подчеркнула, что с 2008 года введены выплаты в случае наступления социальных рисков на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами. В 2017 году более 180 тыс. чел. получили данный вид выплаты на сумму 62,6 млрд тенге. Только на 1 мая 2018 года 68,5 тыс. чел. получили 22,4 млрд тенге.

Что касается пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года, то в 2017 году за счет средств ГФСС более 225 тыс. человек получили пособие на сумму 74,1 млрд тенге. На сегодняшний день еще более 265 тыс. чел. выплачена сумма 29,2 млрд тенге.

Наряду с этим спикеры отметили положительную тенденцию увеличения числа работающих женщин, «что показывает увеличение количества получателей пособия по уходу за ребенком до одного года из средств ГФСС». Так, если в 2013 году данный вид пособий получили свыше 135 тысяч человек, то в 2017 году их общее количество составило порядка 225 тыс. человек.

Также отмечалось, что с 2014 года введено субсидирование пенсионных взносов получателей выплат по уходу за ребенком до достижения им одного года.

«Из республиканского бюджета в 2017 году на индивидуальные пенсионные счета более 85 тысяч получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до одного года из ГФСС было перечислено 4,4 млрд тенге. На 1 мая 2018 года более 80 тыс. получателей получили 1,4 млрд тенге», - сказала Б.Баяхатова.

Вместе с тем она подчеркнула, что сегодня многодетная семья является показателем эффективности государственной социальной политики. Государство поддерживает многодетных матерей, награждая их подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа», оказывает материальную помощь. Так, матери-героини получают пожизненную помощь в размере 6,4 МРП или 15 392 тенге. Они имеют ряд налоговых льгот, такие как освобождение от налога на транспортные средства, госпошлин и др.

«Число родившихся за январь-март 2018 года составило 92,6 тыс. человек, что на 0,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,57 родившихся. При этом количество семей в Казахстане превысило более 4 миллионов, коэффициент семейственности составляет 3,5», - сказала Б.Баяхатова.

Она также отметила, что с 2010 года введено государственное пособие в размере 1,05 минимальной заработной платы родителям, опекунам и усыновителям, воспитывающим ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия. Так, в 2017 году более 77 тысяч семей получили данное пособие на сумму более 24 млрд. тенге. На 1 мая 2018 года еще более 79 тысяч человек получили выплату на сумму 9,5 млрд. тенге. При этом, она подчеркнула, что государство заботится о своих граждан и продолжает увеличивать размеры выплачиваемых пособий.

«Таким образом, выстроенная национальная модель по поддержке материнства и детства обеспечивает стимулирование рождаемости и содействие воспитанию детей в семье», - заключила Б.Баяхатова.

Напомним, для стимулирования рождаемости, повышения престижа и авторитета многодетных матерей, поддержки детей-инвалидов, малообеспеченных семей в республике предусмотрена система государственных пособий и выплат. Это пособие на рождение ребенка, пособие по уходу за ребенком до одного года, выплаты в случае наступления социальных рисков на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячное пособие, выплачиваемое независимо от дохода, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.