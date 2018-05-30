В Мажилисе обсудили предложения по проекту закона об адвокатской деятельности и юридической помощи

В Мажилисе Парламента продолжается обсуждение предложений по проекту Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

В частности, при обсуждении статьи «Гарантии адвокатской деятельности» членами рабочей группы были одобрены предложения, касающиеся, того, что:

— права адвоката не подлежат ограничениям, кроме случаев, прямо предусмотренных законами РК;

— вмешательство, либо воспрепятствование законной адвокатской деятельности влечет ответственность, предусмотренную законами РК;

— адвокатское делопроизводство, имущество адвоката, компьютерная техника и т.д. не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами РК;

— в предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если информация отнесена к информации с ограниченным доступом;

— адвокат при выполнении принятого поручения имеет право использовать в суде компьютеры, смартфоны и иные технические средства, необходимые для осуществления адвокатской деятельности в порядке, установленном процессуальным законодательством.

При рассмотрении вопроса об отмене ордера удостоверяющего полномочия адвоката на ведение конкретного дела, в законопроекте были пересмотрены формулировки статьи «Удостоверение полномочий адвоката»:

— полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются удостоверением адвоката и письменным уведомлением в соответствии с порядком, установленным законодательством;

— форма и требования к письменному уведомлению разрабатываются и утверждаются Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Административный кодексы.

Кроме этого вопросы разработки и ношения адвокатами мантии, разработки и утверждения формы удостоверения адвоката, разработки и утверждения формы, порядка оформления и направления адвокатского запроса и порядка повышения квалификации адвокатов будут утверждаться решением Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов.