В Мажилисе обсудили предложения по проекту закона об адвокатской деятельности и юридической помощи
В Мажилисе Парламента продолжается обсуждение предложений по проекту Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».
В частности, при обсуждении статьи «Гарантии адвокатской деятельности» членами рабочей группы были одобрены предложения, касающиеся, того, что:
— права адвоката не подлежат ограничениям, кроме случаев, прямо предусмотренных законами РК;
— вмешательство, либо воспрепятствование законной адвокатской деятельности влечет ответственность, предусмотренную законами РК;
— адвокатское делопроизводство, имущество адвоката, компьютерная техника и т.д. не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами РК;
— в предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если информация отнесена к информации с ограниченным доступом;
— адвокат при выполнении принятого поручения имеет право использовать в суде компьютеры, смартфоны и иные технические средства, необходимые для осуществления адвокатской деятельности в порядке, установленном процессуальным законодательством.
При рассмотрении вопроса об отмене ордера удостоверяющего полномочия адвоката на ведение конкретного дела, в законопроекте были пересмотрены формулировки статьи «Удостоверение полномочий адвоката»:
— полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются удостоверением адвоката и письменным уведомлением в соответствии с порядком, установленным законодательством;
— форма и требования к письменному уведомлению разрабатываются и утверждаются Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.
Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Административный кодексы.
Кроме этого вопросы разработки и ношения адвокатами мантии, разработки и утверждения формы удостоверения адвоката, разработки и утверждения формы, порядка оформления и направления адвокатского запроса и порядка повышения квалификации адвокатов будут утверждаться решением Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов.
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