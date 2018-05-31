104 ребенка не покончили с собой благодаря экстренной службе «111»

Экстренная телефонная служба «111» в 2017 году смогла отговорить более сотни детей совершить суицид. Об этом сегодня в мажилисе сообщила Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Укрепилась работа экстренной службы «111». Надеюсь, этот телефон скоро станет аналогом американского «911», потому что к нам звонят не только дети. Даже некоторые коллеги столкнулись с той ситуацией, когда из многих телефонов, единственный телефон, который мгновенно ответил - это 111. Благодаря ему мы спасли жизнь человеку. Наш телефон доверия за 2017 год спас 104 ребенка от суицида», - сказала она.

Помимо этого, на обсуждение доклада по итогам деятельности Уполномоченного по правам ребенка изъявила желание выступить девочка, которую удалось отговорить от совершения суицида.

«Она будет в маске и расскажет, почему она пошла на этот шаг, и мы должны прислушаться к ней, потому что оказывается много причин. Мы согреваем детей, одеваем, кормим и считаем, что этого достаточно. Но мы забыли про душу ребенка, когда он остается один на один, и когда она пошла на этот шаг. Все-таки маленький ребенок, идя на этот шаг, все-таки думает о жизни. И когда она позвонила по нашему телефону «111» и в течение двух часов психологи проработали с ней», - сказала Балиева.

Она добавила, что сейчас ребенок благодарит, что не покончила жизнь самоубийством, потому что дома есть мама, родные и близкие.

«Это, наверное, будет примером и уроком для всех родителей, для всех нас, что у ребенка есть душа. Ему нужно не только игрушки, одежда, обучение. Ему нужно в первую очередь любовь, тепло, соучастие, сопереживание и опора», - заключила она.

К слову, за 2 года на пленарных заседаниях мажилиса в адрес правительства и профильных министерств Балиева совместно с коллегами направили 9 депутатских запросов по проблемам детства. Они сотрудничают о с представительствами ЮНИСЕФ, международные тюремные реформы в ЦА, ЕС в РК, страновыми агентствами ООН. Последними оказывается постоянная техническая и экспертная поддержка по вопросам защиты прав детей.

Татьяна Ковалева