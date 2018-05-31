Асанов: Грамотная судебная риторика - это ключ к эффективности правосудия

Сегодня в Верховном Суде впервые состоялась международная конференция: «Судебная риторика: вопросы обучения и практики». Форум организован совместно с Фондом им. Ф.Эберта в Казахстане, передает пресс-служба Верховного Суда.

Ключевым посылом конференции явилось поручение главы государства о том, что все государственные служащие должны научиться вести диалог с обществом, говорить с населением страны на доступном и понятном языке, разъяснять суть, логику и результаты проводимых реформ.

В мероприятии приняли участие Председатель Верховного Суда Жакип Асанов, судьи, депутаты Парламента, руководство Академии правосудия, представители НПП «Атамекен», вузов, адвокатуры, международные эксперты, ученые-филологи, общественные и государственные деятели, а также студенты КазГЮУ, Евразийского гуманитарного института и ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.

Конференция транслировалась в Интернете в режиме онлайн.

Форум состоял из двух сессий: «Искусство убедительной и эффективной речи» и «Судебное красноречие - важный показатель качества юридического образования».

В рамках первой сессии состоялись выступления Председателя Верховного Суда Жакипа Асанова, депутата Мажилиса Парламента Куаныша Султанова, заведующего кафедрой Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина (г.Москва) Владимира Аннушкина, писателя Болата Бодаубая, профессора филиала МГУ им.М.Ломоносова, Нурсулу Шаймерденовой.

Открывая сессию, Жакип Асанов отметил, что самый главный и единственный продукт всей судебной системы - это судебный акт. К нему много претензий. Зачастую, чтобы просто разобраться в содержании люди вынуждены обращаться к юристам, тратить на это дополнительное время и деньги.

Поэтому на пленарном заседании Верховного Суда в марте и апреле этого года приняты нормативные постановления, в которых прописали, каким должен быть судебный акт по гражданским, уголовным и административным делам.

Основная задача этих новшеств в том, чтобы каждое судебное решение было чётко структурированным, в нём не должно быть лишней информации, не имеющей отношения к делу. На каждый довод судья должен дать свою ясно аргументированную позицию.

Кроме того, введено правило - после оглашения вердикта судья обязательно должен на простом и понятном языке, без громоздких юридических цитат, разъяснить сторонам, почему он принял именно такое решение.

Всё это повышает требования для судей в области знаний и практических навыков подготовки письменных текстов, публичных выступлений, умении выстраивать коммуникации в среде людей, находящихся в состоянии конфликта, агрессии и другие.

Ж. Асанов особо подчеркнул, что сегодня грамотная судебная риторика - это ключ к эффективности правосудия, снижению конфликтности в обществе, ответ на конкретные запросы и ожидания людей от судебной системы.

В купе с этими вопросами спикеры также обменялись мнениями по таким темам как речевая ответственность юриста, специфика законодательного языка и риторики, коммуникация и типы речевой культуры в сфере подготовки юристов. Кроме того, были подняты вопросы о значимости ораторского искусства биев, убедительной речи юристов и идеальном судебном акте.

Во второй сессии были рассмотрены вопросы современного состояния и стандартов юридического образования в РК, потребности общества в высокопрофессиональных юристах. В ходе дискуссии адвокат, заместитель управляющего партнёра по Казахстану компании «Rödl & Partner» Михаэль Квиринг поделился Европейским опытом подготовки юристов.

В рамках мероприятия были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший судебный акт в новом формате», стартовавшего 16 апреля т.г. Об этом рассказал судья Верховного Суда, член комиссии Баглан Макулбеков. В ходе конкурса отбирались лучшие образцы судебных актов по гражданским делам. В нем приняли участие 45 судов, 78 судей и 5 специалистов.

Работы были представлены в номинациях «Лучшее судебное решение на государственном языке», «Лучшее судебное решение на русском языке». Все победители и активные участники отмечены грамотами, благодарственными письмами от имени Председателя Верховного Суда и иными поощрениями.

Лучшие экземпляры судебных актов войдут в соответствующий сборник. Он станет ориентиром для судей по совершенствованию навыков подготовки судебных решений.

В ходе мероприятия состоялся живой и конструктивный диалог по всем обозначенным в программе вопросам.