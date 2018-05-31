В полиции Алматы напомнили о перекрытии дорог 1 июня
Просьба к водителям планировать маршрут и не парковать машины на указанных улицах.
Фото : zakon.kz31 мая 2018, 16:23
Управление административной полиции Алматы напоминает о том, что 31 мая и 1 июня будут перекрыты некоторые участки дорог, передает Zakon.kz.
"В связи с проведением детского парада оркестров 31 мая и 1 июня 2018 года с 07.00 до 13.00 часов по улице Панфилова, от Гоголя до Богенбай батыра, а также по Гоголя, Айтеки би, Казыбек би и Толе би - от пр. Назарбаева до пр Абылай хана будет ограничено движения транспорта. Всех водителей просим в указанное время заранее продумать маршруты передвижения и не парковать машины в указанных кварталах", - сказано в распространенном сообщении.
Сегодня, 31 мая в нижней части города из-за перекрытия образовался затор.
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