В МО РК объяснили, как правильно использовать беспилотники и не получить штраф

Нужно ли ставить свой летательный аппарат на учет и где можно использовать беспилотники, рассказали в МО РК.

В Министерстве обороны Республики Казахстана выпустили памятку для всех владельцев беспилотных летательных аппаратов, передает zakon.kz.

По закону, в период проведения охранных мероприятий полеты над населенными пунктами вне установленных маршрутов и полеты над охраняемыми объектами согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК. Кроме того, владельцы дронов должны обращаются с заявлением о постановке на учет в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации.

"Эксплуатация беспилотного летательного аппарата должна сводить к минимуму угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, повреждения (порчи) имущества, опасность для других воздушных судов при соблюдении условий, установленных Правилами использования воздушного пространства Республики Казахстан и эксплуатационной документацией беспилотного летательного аппарата", - гласит текст закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

Для каждого объекта, на котором летают беспилотники разрабатывается инструкция по взаимодействию с центрами управления воздушным движением, которая согласовывается с центром УВД, в районе ответственности которого находится объект, и утверждается ответственным лицом (руководителем) объекта.

"В период проведения охранных мероприятий полеты воздушных судов над населенными пунктами согласовываются с органами национальной безопасности Службой государственной охраны Республики Казахстан не менее, чем за два рабочих дня до начала полетов, над охраняемыми объектами - не менее чем за 5 дней", - значится в правилах.

Владельцам БПЛА необходимо предоставить план полета в главный центр УВД или ближайший орган управления воздушным движением. План полета беспилотного летательного аппарата не подлежит направлению в органы обслуживания воздушного движения и (или) управления воздушным движением, если высота планируемого полета не превышает 50 метров, а маршрут полета проходит не ближе 5,5 километров от ограждения аэродрома.

Беспилотный летательный аппарат не должен эксплуатироваться во время взлета и посадки - ближе 50 метров по горизонтали от любого человека (за исключением человека, управляющего беспилотным летательным аппаратом), другого транспортного средства, здания или сооружения, во время полета - ближе 100 метров по горизонтали от любого человека (за исключением человека, управляющего беспилотным летательным аппаратом), другого транспортного средства, здания или сооружения, во всех случаях ближе 150 метров по горизонтали от массового скопления людей и (или) транспортных средств, в запретных и опасных для полетов зонах, зонах ограничения полетов (за исключением полетов в интересах лиц, устанавливающих такие зоны).

За нарушение статьи 563 КоАП РК ("Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан") грозит штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге), для должностных лиц - 20 МРП (45 380 тенге).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!