Ашимбаев рассказал, как в "Нур Отан" улучшат питание в школьных столовых

Глава партии пояснил, что для улучшения столового питания будут разработаны специальные нормативы

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев доложил Нурсултану Назарбаеву о проделанной работе. Спикер рассказал, как в партии решают проблемы питания в школьных столовых страны, zakon.kz.

Ашимбаев отметил, что в последнее время в обществе часто поднимается вопрос качества питания в школах. Поэтому в партии разработали проект "Модернизация школьных столовых", который обеспечит более оптимальный формат взимодействия бизнеса и школ, установит четкие стандарты школьного питания и повысит общественный контроль в этой сфере. Также по программе "Здоровье нации" в партии начнут больше внимания уделять сельским школам.

"Наши филиалы на местах вместе с предпринимателями начали также активно заниматься вопросом реконструкции школьных спортивных площадок, прежде всего, на селе. Партией предлагается комплекс инициативных проектов в рамках программы "Рухани жаңғыру". Важным направлением этой президентской программы является формирование культа образованности и знаний в стране", - сказал он на заседании политсовета партии "Нұр Отан" c участием Нурсултана Назарбаева.

В "Нур отан" подготовили проект по трансформации традиционных библиотек в современные центры знаний с комфортными зонами для работы и досуга, где регулярно проводились бы лекции, дискуссии и тренинги. К примеру, в Алматы библиотка имени Жамбыла уже работает в новом формате. Такая же работа уже ведется в 6 регионах Казахстана.

"Кроме того, совместно с Министерством культуры и спорта мы работаем над созданием единой онлайн библиотеки, с переводом всего книжного фонда в электронный формат", - добавил спикер.

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