ДГД по Мангистауской области напоминает, что с 1 января 2018 года в соответствии с главой 18, статьей 157 Налогового кодекса введено дополнение как «предварительный акт налоговой проверки» с суммами доначислений свыше 50 000- кратный МРП (справочно: 50000 × 2 405(МРП за 2018 г.) = 120 250 000 тенге).

Акты проверок, не подлежащие согласованию:

- по требованию и заявлению налогоплательщика на возврат НДС;

- по заявлению налогоплательщика на возврат КПН;

- не приводящие к доначислению (встречные; хронометражные обследования и другие).

С 1 июля 2017 г. предварительный акт налоговой проверки вручается крупным налогоплательщикам, подлежащих мониторингу, а также заключившим инвестиционные контракты;

С 1 января 2018 г. предварительный акт налоговой проверки вручается налогоплательщикам по актам проверок с суммами доначислений свыше 50 000 МРП;

С 1 июля 2018 г. предварительный акт налоговой проверки вручается налогоплательщикам по актам проверок с суммами доначислений свыше 20 000 МРП;

С 1 января 2019 г. предварительный акт налоговой проверки вручается всем субъектам предпринимательства.

Согласно Правилам и срокам вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки предварительный акт налоговой проверки вручается налогоплательщику лично под роспись не менее чем за 5 дней рабочих дней до окончания срока проведения налоговой проверки.

Письменное возражение на предварительный акт налоговой проверки представляется в орган государственных доходов, осуществляющих налоговую проверку, в явочном порядке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вручения предварительного акта налоговой проверки.

Письменное возражение рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

В случае несогласия органа государственных доходов, осуществляющего налоговую проверку с возражениями налогоплательщика, орган государственных доходов направляет в вышестоящий орган - Комитет государственных доходов МФ РК запрос с приложением письменного возражения налогоплательщика. Рассмотрение вопросов по возражению к предварительному акту проверки Комитетом государственных доходов МФ РК проводится в течение 10 рабочих дней.

Справочно: под предварительным актом налоговой проверки понимается документ о предварительных результатах налоговой проверки, составленный проверяющим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.