В Астане из-за ремонтных работ перекрыли автомобильное движение

Движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка по проспекту Туран через улицу Улы Дала и через улицу Керей Жанибек хандары.

В Астане будет перекрыто движение по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД столицы.

В связи с проведением работ по укладке инженерных сетей подземных коммуникаций, в рамках реализации проекта «Новая транспортная система Астана – ЛРТ», движение автомашин по проспекту Туран со стороны улицы Керей Жанибек хандары в направлении улицы Сыганак будет ограничено с 1 по 7 июня и с 8 по 13 июня текущего года.

В указанный период, движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка по проспекту Туран через улицу Улы Дала и через улицу Керей Жанибек хандары в направлении проспекта Кабанбай батыра.

Также, с проведением среднего ремонта автомобильной дороги по ул.Желтоксан на участке от ул.Московкая до ул.Сейфуллина в период времени с 2 июня по 12 июня движение транспортных будет ограничено частично.

В этой связи, Управление административной полиции ДВД г.Астана просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут движения исключая из него закрытый участок проспекта Туран.

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