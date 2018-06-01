Более 5 тысяч юных алматинцев приняли участие в параде оркестров

о реконструированной улице Панфилова прошли коллоны барабанщиков, черлидеры, духовые оркестры и танцевальные коллективы.

В Алматы в День защиты детей состоялся парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

В праздничном шествие, стартовавшем на обновленной улице Жибек жолы, приняли участие более пяти тысяч детей. По реконструированной улице Панфилова прошли колонны барабанщиков, черлидеры, духовые оркестры и танцевальные коллективы. Парад завершился ярким флэшмобом на площади Астана.

«С одной стороны подобные мероприятия повышают у детей чувство сплоченности и принадлежности к своей школе, а с другой - творческий и креативный потенциал учащихся. Парад проводится во второй раз, специально подбирается репертуар, оригинальные аранжировки. Дети с воодушевлением готовились к этому событию», - отметила заместитель руководителя управления образования Ляззат Жылкыбаева.

С праздничной программой перед зрителями выступили звезды отечественной эстрады, в том числе Сакен Майгазиев, Серик Ибрагимов, Нурболат Абдуллин, Бейбит Кушкалиев, детский хор школы «SMart» и многие другие. Для самых маленьких гостей праздника были организованы разнообразные интерактивные игры и конкурсы.

Стоит отметить, что 2 июня на ГЛК «Шымбулак» будет организован Family day. С 11-00 до 12-30 все активности горнолыжного курорта, в том числе батуты, скалодром, катание на квадроциклах и пони, веревочный парк, теннис будут работать бесплатно.

В этот же день с 11-00 до 23-00 в сквере ниже КБТУ (в квадрате улиц Абылай - Хана – Казыбек би – Панфилова – Айтеке би) пройдет большой семейный Фестиваль еды «Вкусная Алма-Ата», где популярные рестораны мегаполиса накормят алматинцев и гостей города фирменными блюдами.

В эти выходные для жителей и гостей города на площади имени Абая перед Дворцом Республики пройдет VI Международный фестиваль современной этнической музыки The Spirit of Tengri, в котором примут участие артисты из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Начало концертов 2 и 3 июня в 17.00. Вход свободный.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!