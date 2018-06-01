1 июня 2018 года до 21.00 ч времени Астаны ИС ЭСФ будет вне доступа

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 1 июня 2018 года до 21.00 часов времени Астаны на стороне Информационной системы «Электронные счета-фактуры» выписка ЭСФ через тонкий клиент будет доступна только посредством нового интерфейса системы по ссылке https://esf-vs.gov.kz:8443/esf-web/login. Изменений в части интеграционных механизмов по API не произошло.

Доступ к системе в старом интерфейсе по ссылке https://esf.gov.kz:8443/esf-web/login будет возобновлен после обновления, которое запланировано 1 июня 2018 года с 19:00 часов до 21:00 часов времени Астаны, в связи с чем, в указанный промежуток времени будет отсутствовать доступ к работе интеграционных механизмов по API.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства!