Исекешев: «Куда смотрел технадзор? Отозвать лицензии таких компаний!»

Глава Астаны возмущен качеством строительства в столице.

Аким Астаны поручил госорганам внимательно проверять все жалобы горожан, которые касаются качества строительства домов. В случае выявления нарушений со стороны частных предприятий применять правовые меры, передает корреспондент Елорда Инфо.

«Сейчас правительством проводится политика «Doing Business», чтобы снять барьеры для бизнеса. Все делается для того, чтобы развивалось предпринимательство... И что получает государство в ответ – возмущения жителей некачественным строительством! Посмотрите, кто принимает жилье. Заказчик, генеральный подрядчик - частная компания, технический надзор - частная компания, авторский надзор - частная компания. То есть четыре частные компании принимают жилье. Государство, чтобы снять определенную бюрократию, которая была в этой сфере, убрала акимат из этой сферы. ГАСК проверяет только несущие конструкции и то в плановой проверке. Вся ответственность ложится на бизнес. Недобросовестные бизнесмены должны уходить с рынка, и мы будем этому способствовать», - подчеркнул Асет Исекешев.

Вместе с тем, он сообщил, что сейчас акимат готовит свои предложения по внесению изменений в закон в части надзора за качеством строительства.

Аким Астаны подчеркнул, что в отношении лиц, которые принимают некачественное жилье необходимо применять жесткие меры, вплоть до лишения лицензий.

«Куда смотрел технический надзор? Нужно лишать таких лицензий и аттестатов, подавать в суд. У нас есть прокуратура и другие государственные органы, которые могут проверить… Нужно проверять все жалобы горожан. Так нельзя строить жилье. Это вопрос безопасности людей... Я понимаю, что большинство предпринимателей добросовестные, дорожат своей репутацией. Но вот эти недобросовестные, получается, «портят всю картину», - сказал Асет Исекешев.

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