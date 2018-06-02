Казахстан и Латвия определили приоритеты сотрудничества

Делегация из Астаны посетила Ригу.

В период с 31 мая по 1 июня Ригу посетила представительная делегация из Астаны под руководством Заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главным пунктом программы пребывания казахстанской делегации в Риге стало участие в 7-м заседании казахстанско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству под сопредседательством Р. Василенко и Министра сообщений Латвийской Республики Улдиса Аугулиса.

Актуальные вопросы, перспективы и новые направления сотрудничества в таких сферах, как транспорт и логистика, образование, ИКТ, сельское хозяйство, строительство, зеленые технологии и туризм были предметно обсуждены экспертами профильных министерств и ведомств двух стран.

Так, реализуя ранее достигнутые договоренности на уровне глав государств – Президента Нурсултана Назарбаева и Президента Раймондса Вейониса – казахстанские и латвийские эксперты в области транспорта договорились приступить к созданию мультимодального транспортно-логистического коридора, который поможет связать потоки грузов и туристов не только Казахстана и Латвии, но и стран Юго-Восточной Азии с Северной и Восточной Европой.

Важными вехами взаимодействия в данном направлении стал запуск осенью прошлого года первого контейнерного поезда по маршруту «Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам», в апреле 2018 года состоялись Первое заседание рабочей группы по транспорту и установлено прямое авиасообщение между Алматы и Ригой компанией «Air Baltic» с частотой три раза в неделю.

Казахстанская и латвийская стороны уделили особое внимание качественно новому направлению – партнерству в сфере информационно-коммуникационных, нано- и т.н. «чистых» технологий. Эти технологии и возможности сотрудничества в данных сферах Латвия презентовала в ходе Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане в рамках визита Президента Р. Вейониса, завоевав впервые за всю историю своего участия в международных выставках медаль за дизайн павильона с идеей «Энергия в нашей природе».

Кроме того, латвийская сторона предложила целый спектр направлений по развитию актуальных для РК проектов по переработке бытовых, твердых и пищевых отходов, развитию альтернативной энергетики, а также технологий по очистке сточных вод. Достигнута договоренность подписания Меморандума между Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов и CLEANTECH Latvia в преддверии официальной презентации Международного финансового центра «Астана», приуроченной к празднованию 20-летия столицы Казахстана.

Большим потенциалом обладает сотрудничество в сфере сельского хозяйства. До сведения латвийской стороны была доведена информация о сельскохозяйственном потенциале РК, мерах господдержки (инвестиционные преференции, льготные кредиты, субсидии, налоговые и таможенные льготы) и инвестиционных проектах в сфере АПК Казахстана.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в наращивании сотрудничества в области образования, которое имеет значительный потенциал. Было озвучено, что в учебных заведениях Латвии обучается свыше 300 студентов из Казахстана. За годы независимости на базе Рижского Института Аэронавигации прошли обучение более 800 казахстанских специалистов для нужд РГП «Казаэронавигация». Дальнейший импульс сотрудничеству в этой сфере призвано придать соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и молодежи, о разработке и подписании которого была также достигнута договоренность.

Положительно отмечено существующее сотрудничество в области оздоровительного туризма и открытие в 2017 году Клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша в Казахстане (г. Шымкент).

По итогам дня был подписан Протокол 7-го заседания казахстанско-латвийской МПК, который определен как «дорожная карта» взаимодействия Астаны и Риги на ближайшие два года.

Во второй день пребывания в Риге казахстанская делегация провела ряд встреч с политическим руководством страны, а также продолжила диалог с деловым сообществом.

В начале дня состоялась презентация, организованная Латвийской ассоциацией start-up предприятий «Startin.lv», в ходе которой были представлены проекты возможного взаимодействия в этой сфере. Предложено принять представителей экосистем стартапов Казахстана в Латвии, включая экспертов создаваемого международного центра IT-стартапов в Астане, с целью ознакомления с подходами в этой области и обсуждения конкретных направлений сотрудничества.

В этот же день в министерстве иностранных дел Латвии состоялись политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел двух государств. Латвийскую сторону возглавил Государственный секретарь МИД Андрейс Пилдеговичс. В ходе консультаций, охвативших весь спектр двусторонних отношений, стороны отметили доверительный диалог между двумя странами и высокий уровень взаимодействия в рамках международных организаций.

Р. Василенко поздравил руководство Латвии с юбилеем – 100-летием провозглашения независимости, отмечаемым в этом году. Он также поблагодарил Латвию за последовательный вклад в продвижение и укрепление диалога между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также за то, что Латвия стала первой страной, ратифицировавшей Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Европейским Союзом и его государствами-членами.

В рамках визита казахстанского дипломата принял член президиума Парламента Латвии Гунарс Кутрис. Казахстанский дипломат подчеркнул, что в Риге проведены плодотворные переговоры по двустороннему, региональному и многостороннему сотрудничеству. Подчеркнув, что взаимодействие между нашими странами активно развивается, Р. Василенко отметил особую роль парламентской дипломатии в этом вопросе.

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