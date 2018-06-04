Налоговые обязательства при передаче имущества в доверительное управление

ДГД по Алматинской области напоминает, что исполнение налогового обязательства при передаче имущества в доверительное управление предусмотрено статьями 40 и 41 Налогового кодекса РК.

Налоговым обязательством по деятельности по доверительному управлению понимается налоговое обязательство, возникающее в результате учреждения доверительного управления имуществом, в процессе его осуществления и (или) прекращения.

Статья 41 Налогового кодекса РК предусматривает исполнение налоговых обязательств при передаче государственными учреждениями имущества в доверительное управление.

С 1 января 2018 года внесены изменения относительно исполнения налоговых обязательств возникающего по налогам при передаче имущества в доверительное управление.

Если ранее исполнение налогового обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, кроме НДС и налога на имущества по жилищу физических лиц могло быть возложено учредителем на основании акта об учреждении доверительного управления имуществом на доверительного управляющего, то с 1 января 2018 года согласно пункту 3 статьи 40 Налогового кодекса РК исполнение налогового обязательства, возникающего по налогам, не указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (по КПН, ИПН и НДС), и платежам в бюджет, осуществляется лицом, признаваемым плательщиком такого налога, платежа в бюджет в соответствии с настоящим Кодексом, если иное не установлено статьей 41 настоящего Кодекса.

К примеру, коммерческая организация (ТОО) передает имущественный объект по договору доверительного управления другому ТОО.

Учитывая нормы действующего законодательства и анализируя статью 517 Налогового кодекса РК, плательщиком налога на имущество будет являться юридическое лицо, имеющее объект налогообложения на праве собственности, то есть учредитель. Объекты основных средств, учитываемые на отдельном балансе у доверительного управляющего, переданные ему в доверительное управление или созданные в процессе исполнения договора доверительного управления, не подлежат у него обложению налогом на имущество.

Если имущество подпадает под льготное налогообложение, то воспользоваться этой льготой при соблюдении всех условий ее предоставления, может только организация, являющаяся собственником данного имущества, то есть учредитель управления. Таким образом, налог на имущество исчисляется и уплачивается учредителем управления, то есть собственником указанного имущества, что также позволяет ему применить льготу при наличии соответствующих условий.