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Во всех регионах созданы штабы - Биртанов

Ежедневно сверяется информация.

Фото : Business Channel4 июня 2018, 11:57

Министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге в Службе Центральных Коммуникаций отчитался о ситуации с менингококковой инфекцией, передает Zakon.kz.

Министр отметил, что ситуация характерная, стабильная.

"Нестабильность в основном связана с учащением именно летальных исходов и информацией о них в средствах массовой информации за последние несколько недель. В целом, по реагированию на такие случаи мы руководствуемся санитарными правилами и нормами РК, где четко регламентируется противоэпидемические и профилактические мероприятия в случаях особо опасных инфекций, и в соответствии с этими правилами сейчас все необходимые действия организовываются и реализуются", - отметил Биртанов.

По его словам, был создан штаб. "В министерстве здравоохранения моим приказом на прошлой неделе создан штаб республиканский, его возглавляет вице-министр Цой, его заместителем является Жандарбек Бекшин, главный санврач. Во всех регионах также созданы штабы. Ежедневно мы сверяем всю свою информацию и все сводные данные с регионов к нам приходят", - рассказал глава министерства.


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