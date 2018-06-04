Конструктивный диалог с клиентами

Форум завершился розыгрышем призов, главным из которых стала путевка на двоих в любую страну мира номиналом 1 миллион тенге.

Очередной форум клиентов для своих алматинских жильцов провела компания BI Group, на котором обсудили вопросы по сервисному управлению и качеству строительства передает zakon.kz.

Отметим, что в Алматы форум проводится во второй раз. На открытый диалог с руководством холдинга были приглашены клиенты введённых жилых комплексов «Асыл Тау-3» и Gagarin Park-1. Для чего компания проводит такие форумы, когда объект уже построен и сдан в эксплуатацию? Форум ‒ новый формат обратной связи для алматинцев. Кроме того, это эффективная возможность для компании узнать о проблемных вопросах и недочётах в ходе строительства, сформировать востребованные предложения, а для жителей ‒ оперативно и от первых руководителей получить ответы на волнующие вопросы.

Выступая с приветственной речью, председатель правления BI Development Амангельды Омаров обратил внимание на то, что из приглашённых 500 человек на форум пришла лишь треть: «С одной стороны, мы радуемся, что вопросов становится все меньше, с другой стороны грустим, что клиент не хочет вести с нами диалог».

Генеральный директор BI Development Almaty Айдос Мукатаев:‒ За последние шесть лет наша компания выросла с 54 до 368 сотрудников, т.е. почти в 7 раз. В этом году сдается 7 больших проектов: ЖК «Аманат», Art Residence- 1,2, «Жаңа Жетісу» и Gagarin Park- 1,2,3.

Традиционно после выступления спикеров каждый участник мог лично задать волнующий вопрос топ-менеджменту компании.

Форум завершился розыгрышем призов, главным из которых стала путевка на двоих в любую страну мира номиналом 1 миллион тенге.

Алимкулова Дина, счастливый обладатель главного приза, купившая квартиру в комплексе Gagarin Park-1 поделилась своей историей: «Мы только завершили ремонт, на днях будем с семьей заезжать в новую квартиру. Все наши проблемы, возникшие во время ремонта, сервисная служба оперативно решила. Мы на своем опыте изучили многие вопросы касательно сервиса и качества жилья и считаем, что конкурентов у компании здесь нет. Я поздравляю всех клиентов компании с главным событием в их жизни, пусть будут счастливы в своих новых квартирах»!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!