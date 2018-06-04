В Астане ребенка с менингококковой инфекцией перевели из реанимации

Переведен в профильное отделение.

Ребенок, поступивший в больницу с менингококковой инфекцией в Астане, переведен из реанимации в профильное отделение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления здравоохранения.

«Ребенок на данный момент переведен из реанимации в профильное отделение. Его состояние улучшилось. Температуры и рвоты у больного сейчас нет. Состояние пациента оценивается как среднее», - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, в 13:12 29 мая в детскую инфекционную больницу города Астаны поступил мальчик в возрасте 3,5 лет. Ребенку поставлен предварительный диагноз: «Менингококковая инфекция, генерализованная форма. Менингит + Менингококцемия».

С начала текущего года в Астане зарегистрировано 4 случая менингококковой инфекции.

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