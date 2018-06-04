Административная нагрузка на казахстанских предпринимателей будет снижена

Вице-министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Казахстана о новшествах, которые ждут предпринимателей и бизнесменов Казахстана с введением в действие закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

Закон был подписан Главой государства 24 мая. Документ был разработан по поручению Президента по кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды, данному в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, и предусматривает порядка 1000 поправок в 14 кодексов и 109 законов.

«Данный Закон в большей степени позволит улучшить условия правового регулирования предпринимательской деятельности и обеспечить защиту прав предпринимателей в правоотношениях, в которых они сегодня наиболее уязвимы, а также снизить административную нагрузку на них», - сказал С.Жумангарин на пресс-конференции в СЦК.

В рамках первого направления - реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности - в Казахстане будет внедрен новый институт профилактического контроля. Отличием от действующей системы проверок будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства. Так, к примеру, по итогам контроля предпринимателю выдается предписание об устранении нарушений, тогда как ранее он сразу привлекался к административной или иной ответственности. Бизнесмену будет дано определенное количество времени для устранения выявленных нарушений, а в случае их не устранения за государственным органом сохраняется право проведения повторной, уже внеплановой проверки.

«Это, несомненно, позволит снизить издержки и давление относительно предпринимателей, связанные с отвлечением его от основной его деятельности, что, соответственно, снизит коррупционные риски», - отметил вице-министр.

Законом исключаются 20 сфер контроля из имеющихся сегодня 114 и 108 из 544 контрольных функций, исключаются также статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 47 статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Второе направление - регулирование информационных инструментов - предусматривает законодательное закрепление перечня информационных инструментов на уровне приказа МНЭ. Все информационные инструменты и порядок их представления будут четко регламентированы, а их количество только на первом этапе реформы планируется сократить на 30 %.

Законом также предусмотрено реформирование обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигоссектором. Отныне Правительство будет утверждать перечень таких услуг, сегодня их выявлено порядка 75, а МНЭ утверждать порядок их оказания и осуществлять контроль за их оказанием.

«В результате, будет обеспечена защита прав и интересов предпринимателей при взаимодействии с субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора», - сказал вице-министр МНЭ РК.

Одной из норм Закона является также снижение издержек бизнеса, выявление и исключение норм, препятствующих конкуренции. В частности, предусмотрено сокращение непроизводственных затрат предпринимателя в различных сферах, включая техническое, экологическое, антимонопольное регулирование, земельные отношения, естественные монополии; улучшение бизнес-климата в стране посредством создания благоприятных условий для развития здоровой конкуренции без рисков нанесения ущерба интересам общества и обеспечению национальной безопасности.

Закон также предусматривает уменьшение налогового бремени на казахстанских перевозчиков. Речь идет о снижении ставок сборов за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств с 3 до 1 МРП, что позволит сократить издержки бизнеса на 1,4 млрд. тенге.

Поправки направлены также на улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».В рамках данной работы Законом предусмотрен 6 пакет реформ для улучшения условий ведения бизнеса по 8 индикаторам рейтинга.

К примеру, в целях сокращения операционных издержек бизнеса и продолжения реформ по исключению требования печати предлагается введение запрета государственным органам и финансовым организациям требование печати на документах субъектов частного предпринимательства. В сфере строительства будет усовершенствован принцип «одного окна» в части экологической экспертизы проектов в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства.

Также, в целях последующего объединения земельного и правового кадастра предлагается передать функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от Министерства юстиции в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».