Замглавы ДГД ЮКО обвиняется в получении 144 тысяч долларов

Чиновник вступил на должность в 2014 году.

Суд аль-Фарабийского района Шымкента выдал санкцию на арест заместителя руководителя департамента государственных доходов ЮКО Нуржана Тенлибаева на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам судьи Гани Байарыстана, чиновник обвиняется в получении взятки в размере 144 тысяч долларов и 4,5 миллионов тенге.

«Поступило ходатайство Нацбюро. Суд санкционировал арест Н. Тенлибаева. Он обвиняется по статье 366 части 4 УК РК. Ранее звучала информация о 1,2 миллиона долларов, но, по имеющимся у нас материалам, он получил 144 тысячи долларов и 4 миллиона 500 тысяч тенге», - сказал Г. Байарыстан.

Стало также известно, что Н. Тенлибаев вступил на свою должность в 2014 году.

«Он курировал таможенные вопросы. У него есть жена и четверо детей. Имеет высшее образование. С 1991 года работает в сфере таможни. На настоящей должности - с 2014 года. Он также подозревается в соучастии 15 таможенников, арестованных ранее, с работниками постов «Казыгурт», «Капланбек», «Атамекен» и «Сарыагаш», - добавил судья.

Отметим, что по данным Нацбюро, размер незаконных вознаграждений за период 2017-2018 годы составил 1,2 млн долларов.

Напомним, 15-16 февраля при координации Генпрокуратуры РК Комитетом национальной безопасности и Нацбюро по противодействию коррупции была проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.

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