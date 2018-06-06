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Курс доллара продолжает расти

Средневзвешенный курс доллара США составил 331,64 тенге за доллар.

Фото : zakon.kz6 июня 2018, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 331,64 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 56,3 млн долларов (-6 000 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3430 тенге за рубль, предложение – 5,3530 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара – 331,3-332,3 тенге, рос.рубля – 5,33-5,37 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.


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