Курс доллара продолжает расти
Средневзвешенный курс доллара США составил 331,64 тенге за доллар.
Фото : zakon.kz6 июня 2018, 11:26
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 331,64 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 56,3 млн долларов (-6 000 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3430 тенге за рубль, предложение – 5,3530 тенге за рубль.
В обменниках курс доллара – 331,3-332,3 тенге, рос.рубля – 5,33-5,37 тенге.
В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
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