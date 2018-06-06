Курс доллара продолжает расти

Средневзвешенный курс доллара США составил 331,64 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 331,64 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 56,3 млн долларов (-6 000 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3430 тенге за рубль, предложение – 5,3530 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара – 331,3-332,3 тенге, рос.рубля – 5,33-5,37 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

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