Двоих детей спасли от менингита алматинские врачи

Родители поблагодарили врачей за спасение ребенка.

Сразу двое мальчиков пошли на поправку в Детской инфекционной больнице в Алматы, передает Zakon.kz. Уже второй пациент Детской инфекционной больницы вылечился от менингококковой инфекции. 7-летнего Айдара Рашидулы скоро выпишут из больницы, мама мальчика рассказала, что едва не потеряла ребенка.

"С 26 на 27 мая попали в больницу, скорая помощь приехала быстро и сразу привезли нас в больницу. Сразу взяли анализы, врачи очень сильно переживали и сразу поставили диагноз - менингит. А анализы точно показали, что у ребенка ранняя стадия менингита. Дальше взяли пункцию, вот тогда нам врачи сказали, что начинается гнойный менингит", - рассказала мама Айдара - Замира Рашидулы.

Мама уверенна, что инфекцию ребенок подхватил не в школе, потому что накануне Айдар с родителями ездил в поселок Каракастек. Плохое самочувствие у ребенка началось только на следующий день. У Айдара началась рвота и поднялась температура, после чего родители сразу вызвали скорую помощь.

"У него была рвота, поднялась высокая температура. Хочу отдельно отметить, что врачи оперативно нас приняли. Потому что когда ребенка привезли в больницу, он был очень слаб, его рвало постоянно, не мог кушать, не мог смотреть на свет. Я боялась, что могу потерять свое дитя. Условия в больнице были хорошие, хочу сказать врачам большое спасибо", - поделилась Замира.

Также до конца недели должны выписать еще одного юного пациента - Зангара Аскарулы. Как отметила мама ребенка, в день, когда ее сына привезли в больницу, был целый наплыв детей. Все были с подозрением на менингит. Однако врачи вовремя принимали все меры и оказывали помощь маленьким пациентам.

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