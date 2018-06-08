Спасатели Жамбылской области рассказали о мерах обеспечения безопасности на водоемах

Разработанный ими план предусматривает проведение всех профилактических и агитационных мероприятий в течении купального сезона.

В целях обеспечения безопасности и недопущения гибели людей на водоемах в период подготовки и проведения купального сезона на территории Жамбылской области проводится ряд профилактических мероприятий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Как сообщили в ведомстве, личный состав Оперативно-спасательного отряда находится на круглосуточном дежурстве на 3 водных акваториях области, а именно в городе Тараз на городском пляже озере «Зербулак», в Таласском районе городе Каратау озере «Жартас» и на городском пляже в Сарысуском районе в городе Жанатас.

Разработан совместный План мероприятий с заинтересованными государственными органами по недопущению гибели людей на водоемах, который утвержден первым заместителем акима Жамбылской области. План предусматривает проведение всех профилактических и агитационных мероприятий в течении купального сезона.

С 16 апреля по 14 мая текущего года Департаментом по ЧС совместно с Управлением образования города Тараз согласно разработаного Графика начато проведение занятий во всех объектах образования, в рамках классных часов по правилам соблюдения безопасности на водоемах.

15 мая текущего года проведено заседание областной Комиссии по ЧС с повесткой дня о подготовке к купальному сезону.

В феврале текущего года в Департаменте по ЧС проведено заседание «круглого стола» с участием представителей волонтеров молодежных движений на территории Жамбылской области «Жас Отан» и «Бағыт», где были розданы памятки, буклеты и видеролики на тему: «Соблюдения правил безопасности на водоемах». Через Региональную службу коммуникаций Жамбылской области проведено 2 брифинга, также с приглашением представителей заинтересованных организаций.

Согласно утвержденного и согласованного с Управлением образования акимата области «Плана проведения интерактивных уроков на 2018 год» в апреле-мае месяце текущего года проведены 25 интерактивных уроков с привлечением 222 средних школ с охватом 8759 учеников на темы: «Соблюдение правил безопасности на воде». Также, учащимся были продемонстрированы обучающие видеоролики.

Кроме того, сотрудники ДЧС выступили на итоговых родительских собраниях во всех общеобразовательных средних школах области с целью предупреждения об ответственности за безопасность детей в период купального сезона с раздачей памяток и буклетов.

В апреле-мае текущего года за счет средств местного бюджета приобретено 7 тысяч памяток и 12 предупреждающих знаков на тему соблюдения правил безопасности на воде.

В настоящее время, с наступлением летних каникул и открытия купального сезона, спасатели продолжают профилактичесике работы на водоемах города и области.

7 июня организован пресс-тур для местных СМИ, где сотрудники Департамента по ЧС, Оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и местной полицейской службы, волонтеры, вышли в рейд для проведения пердупредительных мер и разъяснения правил поведения на воде по местным водоемам и частным бассейнам. Рейды проведены на озере «Зербулак», частных бассейнах «Аквопарк», «Каприз», «Меруерт», отдыхающим разъяснены правила поведения на воде, розданы памятки.

Тем не менее, несмотря на проводимые мероприятия, ЧС на воде продолжают происходить. Так 25 мая 2018 года в городе Тараз спасатели станции «Зербулак» спасли двоих молодых людей 1999 и 2000 года рождения. Во время купания молодые люди уплыли далеко на середину озера, начали тонуть. В это время на берегу озера дежурили спасатели Рустем Джарамбаев и Алмаз Абиев. Заметив, что в воде находятся люди, которые подняв руки вверх, захлебывались в воде, сев в лодку быстро направились к месту происшествия и вытащили из воды утопающих.

Часом позже, в обзор спасателей попал школьник 2002 года рождения, который сначала купался у берега, а через несколько минут уплыл на 4-5 метров от безопасной зоны. А наблюдавшие спасатели Марат Нуржанов и Алмаз Абиев незамедлительно бросились спасать подростка. Благодаря бдительности сотрудников спасательной станции, все спасенные не пострадали.

Купальный сезон в этом году начался с печального случая, который произошел днем 30 мая текущего года в селе Шайкорык, в искусственном водоеме, при купании утонул гражданин 1981 г.р. , по сведениям очевидцев он был в нетрезвом состоянии.

7 июня в Шусском районе, оставшись без присмотра взрослых при купании в канале «Магистральный» утонули дети 2007 г.р. и 2010 г.р.

Всего же в 2017 году на водоемах области зарегистрировано 29 несчастных случаев, в которых погибло 33 человека, из них 21 ребенок (из них 8 детей от 1 до 5 лет, 13 детей школьного возраста). В 2016 году погибли 37 человек. Из них 19 детей. Основными причинами гибели детей является недосмотр со стороны родителей.

В целом на территории Жамбылской области имеется более 200 водохозяйственных объектов. Из них наиболее крупные: реки Талас, Шу и Аса, озера Аккуль, Биликуль и часть озеро Балхаш, водохранилище Терс-Ащыбулак и Тасоткель.

Вместе с тем, зарегистрировано более 50 бассейнов сезонного характера. Из них 30 находится в городе Тараз (в Жамбылском – 1, Байзакском – 4, Мойынкумском - 1, Кордайском - 3, районе им. Т.Рыскулова - 3, Меркенском - 5, Шуском - 2). Также на круглогодичной основе имеется 2 специализированных бассейна в городе Тараз «Тараз – Арена» и «Дельфин».

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