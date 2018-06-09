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Семиклассница забеременела от 48-летнего мужчины

Пара собирается пожениться. Отец ребёнка состоит в браке, но, по его словам, планирует развестись.

Фото : flickr.com/Dennis Natrayon9 июня 2018, 17:14

В республике Марий Эл ученица седьмого класса забеременела от 48-летнего мужчины. Девочка находится на пятом месяце беременности, пишет Лайф.

— Этот мужчина на самом деле друг её отца. О том, что девчонка беременна, узнали недавно, когда пошли к гинекологу, и уже такой срок — 20 недель! — рассказала односельчанка девочки.

Кроме того, местные жители сообщили, что внешне девочка выглядит не старше 11 лет.

Сам отец будущего ребёнка заявил, что они планируют создать новую семью.

— Мы собираемся поженится. Как говорится, любви все возрасты покорны. Я её отца знаю уже давно, часто приходил к ним в гости. Их дочь стала проявлять внимание ко мне. Пыталась соблазнить, — признался мужчина.

Кроме того, будущий отец заявил, что сначала пытался противостоять обольщению девочки, но в итоге не устоял. Также он сообщил, что женат, но планирует разводиться.


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