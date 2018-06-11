Жителям столицы предлагают обсудить увеличение тарифа на проезд

При оплате наличными проезд в автобусах будет стоить 180 тенге.

Постановление об увеличении цен на проезд в общественном транспорте вынес на публичное обсуждение столичный акимат, сообщает zakon.kz.

До 15 июня жители Астаны могут оставить в комментариях своё мнение по внедрению дифференцированного тарифа в общественном транспорте.

В постановлении акима Астаны говорится, что при оплате наличными проезд в автобусах будет стоить 180 тенге. Эту же сумму пассажир должен оплатить при провозе багажа.

Поездка на экспресс-маршрутах и провоз багажа обойдутся пассажиру в 250 тенге.

При безналичной оплате документ предлагает тариф в 90 тенге на обычных маршрутах и в 180 тенге — на экспресс-маршрутах. На пригородных маршрутах цена проезда 1 км при оплате наличными предусматривается в размере 11,5 тенге, при безналичном расчете — 8 тенге.

Если система электронной оплаты проезда неисправна, пассажир, имеющий электронную карту оплаты проезда с необходимой суммой на балансе, имеет право не платить.

31 мая аким Астаны Асет Исекешев заявил, что с середины июля будет введён дифференцированный тариф за проезд в автобусах. По его словам, цена станет выше в два раза только при оплате наличными. Отметим, что при оплате проезда картой у пассажира есть возможность бесплатной пересадки.

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