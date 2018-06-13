Как добиться компенсации за испорченное авто

Казахстанский эксперт дал ряд советов.

На расследование не рассчитывают десятки людей, чьи автомобили были уничтожены в результате падения деревьев. Такое в Казахстане происходит часто, и концов в поиске виновных не найти. Житель Алматы чудом остался жив после того, как на его автомобиль упало дерево, причем в момент движения. Машина восстановлению не подлежит, а ущерб возмещать, увы, никто не торопится, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

На своей машине Сергей Брусенцов проездил 14 лет. Теперь это просто груда металла. На ходу на автомобиль упало дерево. Мужчина чудом остался жив. Если бы руль был с левой стороны, все могло быть намного хуже...

Сергей Брусенцов, пострадавший:

– Вылезти-то не могу, меня там зажало. И тут прохожие, кто были – много, человек 10, может больше – подбежали и ветку с той стороны отломили, и я тогда открыл дверь и вышел только.

ЧП произошло на Толе би. Сразу видно, что дерево росло в паре метров от проезжей части, куда оно и упало, и придавило автомобиль. Сейчас упавший ствол убрали, территорию почистили. Но фотографии с места аварии указывают на то, что дерево было ветхим.

В районном акимате вину на себя брать не спешат. В городском пока не прокомментировали. Эксперты же говорят, что в подобных ситуациях добиться компенсации от кого-то крайне сложно. Самый оптимальный вариант – заранее предусмотреть риски и застраховать.

Марина Шиповалов, эксперт по страхованию:

– Вы сами для себя определяете, какие случаи вы считаете наиболее вероятными, и могут ли они с вами произойти. Эти случаи могут быть включены в страховку, и в случае, если это произошло, страховая компания выплатит вам ущерб в согласованном объеме.

Но это дополнительные расходы для водителя. Страхование от падения дерева, в среднем, обойдется до 5% от стоимости машины. То есть, если автомобиль оценивается в 2 млн тенге, страховка составит 100 тысяч в год. Впрочем, что теперь делать – идти в суд или сдать авто на металлолом – Сергей Бруснецов не решил. Но уверен: если не усилить мониторинг за ветхими деревьями, они будут падать и дальше.

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