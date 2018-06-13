Председатель Верховного суда ответит на вопросы читателей Zakon.kz

Вопросы принимаются до 25 июня, набравшие большее количество голосов и будут переданы Ж.Асанову.

Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов ответит на три вопроса читателей сетевого издания Zakon.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь ВС РК Болат Кальянбеков.

На своих информационных лентах вы регулярно уделяете внимание и вопросам судебной системы, оперативно информируя общество о проводимых реформах, резонансных судебных процессах. Ваши публикации о судах получают самый живой отклик среди широких слоев населения. Предлагаю вам выступить посредниками между обществом и судами. Для этого надо сформировать по три вопроса от аудитории каждого информагентства, - написал он на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что с учетом законодательных ограничений обращения не должны касаться конкретных судебных дел.

Ответы на все вопросы будут даны лично Председателем Верховного Суда в июле т.г. на расширенном совещании по итогам отправления правосудия за 6 месяцев 2018 года. Мероприятие будет показано в прямом эфире в Интернете, - сообщил Кальянбеков.

В связи с чем редакция Zakon.kz предлагает оставить свои вопросы в комментариях под этой новостью. Вопросы принимаются до 25 июня, набравшие большее количество голосов и будут переданы Ж.Асанову.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!