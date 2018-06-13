Назначен ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Сообщить об ошибке х 4923213-3a0ab8c774c4c401951cf0eabfa109bb Текст с ошибкой: Комментарий: