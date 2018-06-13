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Назначен ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

 

Распоряжением главы государства Жудебаев Арман Адильханович назначен ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Вчера распоряжением главы государства Аубакирова Жания Яхияевна была освобождена от должности ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

 

13 июня 2018, 14:39
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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