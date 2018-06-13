Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В МИД РК прокомментировали арест экс-секретаря министерства

В настоящее время проводятся следственные мероприятия в отношении должностных лиц Министерства.

Фото : NewTimes.kz13 июня 2018, 17:01

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали арест экс-секретаря министерства иностранных дел Анарбек Карашев, сообщает Zakon.kz.

"В связи с информацией Национального бюро по противодействию коррупции подтверждаем, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия в отношении должностных лиц Министерства. Придерживаясь политики «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупционных правонарушений, МИД оказывает всемерную поддержку проводимым следственным мероприятиям. В интересах следствия больше комментариев не имеем.", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Нацбюро по противодействию коррупции по подозрению в получении взятки в крупном размере задержало бывшего ответственного секретаря МИД РК Анарбека Карашева. Он подозревается в том, что якобы покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты