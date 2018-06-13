В МИД РК прокомментировали арест экс-секретаря министерства

В настоящее время проводятся следственные мероприятия в отношении должностных лиц Министерства.

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали арест экс-секретаря министерства иностранных дел Анарбек Карашев, сообщает Zakon.kz.

"В связи с информацией Национального бюро по противодействию коррупции подтверждаем, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия в отношении должностных лиц Министерства. Придерживаясь политики «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупционных правонарушений, МИД оказывает всемерную поддержку проводимым следственным мероприятиям. В интересах следствия больше комментариев не имеем.", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Нацбюро по противодействию коррупции по подозрению в получении взятки в крупном размере задержало бывшего ответственного секретаря МИД РК Анарбека Карашева. Он подозревается в том, что якобы покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства.

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