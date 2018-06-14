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Жители Семея делятся фото и видео крупного града

Дождь подтопил несколько улиц города.

Фото : Социальные сети14 июня 2018, 09:22

Жители Семея выкладывают в соцсетях фото и видео последствий крупного града, произошедшего в среду, 13 июня, сообщает Zakon.kz.

Обильные осадки обрушились на город ближе к вечеру. По сведениям синоптиков, осадков выпало больше декадной нормы, что привело к подтоплению некоторых развязок дорог и придворовых территорий частных жилых домов.

Из-за скопившееся воды, люди временно стали заложниками дорожной пробки по ул. Селевина под железнодорожным мостом и по ул. Глинки в сторону пр. Ауэзова на кольцевой развязке.

Фото: vk.com/ "Город F Семей".


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