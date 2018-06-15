На экибастузском разрезе «Восточный-2» добыта первая миллионная тонна угля

Новые инновационные технологии, индустриальные проекты, реализуемые на разрезе «Восточный» повышают конкурентоспособность Казахстана.

По словам акима года Экибастуз Кайрата Нукенова угольные предприятия города вносят достойный вклад в социально - экономическое развитие не только нашего региона, но и обеспечивают 60% угля, добываемого в Казахстане, передает PavlodarNews.

- Символично, что первая миллионная тонна угля добыта на новом участке «Восточный-2» в преддверии Дня города, - говорит аким. - На разрезе «Восточный» введена циклично - поточная технология, которая позволила в несколько раз увеличить производительность труда. Новые инновационные технологии, индустриальные проекты, реализуемые на разрезе повышают конкурентоспособность Казахстана и улучшают благосостояние экибастузцев.

Также Кайрат Нукенов поблагодарил горняков, за достигнутые высокие производственные показатели и слаженную, профессиональную работу коллектива по наращиванию производственных мощностей.

Напомним, разрез «Восточный» - единственное в Казахстане предприятие, успешно производящее усредненный уголь зольностью до 43% и теплотворной способностью до 4000 ккал/кг. Основной потребитель топлива «Восточного» – Аксуская электростанция АО «ЕЭК», ежедневно потребляющая в среднем 26 000 тонн – порядка половины добываемого в сутки угля. Также энергетический уголь «Восточного» направляется на омские, павлодарские и рудненские ТЭЦ.

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