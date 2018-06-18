Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев рассказал, как правильно начать рабочий день

Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь - Президент.

Фото : кадр из видео18 июня 2018, 10:35

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан опубликовал в Facebook отрывок архивного видео с интервью Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

"Очень важно правильно начать трудовой день. Надеемся, что этот ролик с советом от Президента страны послужит хорошей мотивацией, чтобы трудиться с душой", - говорится в описании к видео.

"Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Три момента есть: надо организованным быть, работать, получать удовлетворение и радость от своей работы", - отметил Назарбаев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты